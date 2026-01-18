Retransmission sur grand écran L’OSTREA Plouézec
Retransmission sur grand écran L’OSTREA Plouézec jeudi 5 février 2026.
Retransmission sur grand écran L’OSTREA Plouézec Jeudi 5 février, 19h30 Entrée libre
Retransmission du match de rugby FRANCE-IRLANDE
Retransmission sur Grand écran du premier match du Tournoi des 6 nations FRANCE-IRLANDE
Venez vibrer avec bous , soutenir les BLEUS ou les VERTS
Buvette – Tombola
Sur réservation : assiettes de charcuterie/fromage auprés de [comiteplouezecballinamore@gmail.com](mailto:comiteplouezecballinamore@gmail.com)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-05T19:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-05T23:30:00.000+01:00
1
comiteplouezecballinamore@gmail.com
L’OSTREA Place des droits de l’homme 22470 PLOUEZEC Plouézec 22470 Côtes-d’Armor