Retransmission du Metropolitan Opera de New York Andréa Chénier (Production inédite) Gare du Midi Biarritz

Retransmission du Metropolitan Opera de New York Andréa Chénier (Production inédite)

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Alors que la Révolution française fait rage, Maddalena envoie des lettres d’appel à l’aide au poète Andrea Chénier. Ils se sont connus à l’époque somptueuse des fêtes de sa mère la comtesse de Coigny. Gérard, l’ancien valet devenu officier de la Révolution, se dresse entre les deux amants.

Musique Umberto Giordano

Mise en scène Nicolas Joël

Direction musicale Daniele Rustioni

Distribution Sonya Yoncheva (Maddalena di Coigny), Piotr Beczała (Andrea Chénier), Igor Golovatenko (Carlo Gérard)

En différé.

Opéra en quatre actes présenté en italien sous-titré en français (2 entractes).

Durée 3h30 .

