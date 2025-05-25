Retransmission du Metropolitan Opera de New York Les Puritains (Production inédite) Gare du Midi Biarritz

Retransmission du Metropolitan Opera de New York Les Puritains (Production inédite)

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Lord Walton, partisan de Cromwell, accorde la main de sa fille Elvira à Arturo Talbot, partisan des Stuart, au grand dam de Sir Riccardo Forth qui lui était initialement destiné. Malgré son amour pour Elvira, Talbot prend le risque de libérer la Reine Henriette, veuve du dernier roi de la dynastie des Stuart, maintenue prisonnière de la forteresse gardée par Lord Walton

Compositeur Vincenzo Bellini

Mise en scène Charles Edwards

Direction musicale Marco Armiliato

Distribution Lisette Oropesa (Elvira Walton), Lawrence Brownlee (Lord Arturo Talbot), Artur Ruciński (Riccardo Forth), Christian Van Horn (Giorgio Walton)

En différé.

Opéra en trois actes présenté en italien sous-titré en français (1 entracte).

Durée 3h45 .

