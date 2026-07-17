Retrats Intims – Portraits Intimes, Rubi, Rubí

Informations pratiques

Retrats Intims – Portraits Intimes 1 – 26 février 2027 Rubi Vallais-Occidental

No limits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-01T10:00:00+01:00 – 2027-02-01T16:00:00+01:00

Fin : 2027-02-26T10:00:00+01:00 – 2027-02-26T16:00:00+01:00

L’exposition « Retrats intims » va présenter les images iconiques du travail engagé pendant 5 ans entre Oscura, la Famille Roset et un noyau d’acteurs de la Ville de Barcelona et Terrassa , des personnes venues de la campagne alentour. S’y mèlent des images d’archives du fond exceptionel de JM Roset (le plus grand fonds d’archives privées de Catalogne dont une partie est publiée depuis 2014 ) . L’école d’adutes de Rubi représente à ce titre un acteur en soi, notamment les femmes photographes- auteures qui occupent une place essentielle dans les images « intims » produites lentement, sur des temps de pose entre 24 et 48 heures. Ces moments photographiques ont inauguré des démarches originales de récits qui seront aussi présents. Enfin un atelier sera mené afin de relancer ce mode très original de prises de vues, et dont le sténopé d’Oscura est devenu une pratique partagée par un milliers de personne en Europe et en Afrique de l’Ouest principalement.

Rubi carrer Aribau, 5 Rubí 08191 Vallais-Occidental Catalogne 34935886418 http://www.rubi.cat depuis 1997, sous l’impulsion du grand photographe catalan Josep Maria Roset et sa fille Gemma , Oscura Ibérica a initié des images incroyablement urbaines et intimes qui furent rassemblées dans un livre publié en 2003; Un groupe d’habitants entre 12 et 70 ans ont créé une oeuvre à part, discrète et silencieuse qui s’est diffusée en France et en Amérique du Sud, donnant lieu à de nouveaux « retrats » , toujours en miroir, sans ostentation, des images intimes. L’exposition organisée entre la ville et Oscura, va permettre de prolonger ce dialogue intergénérationnel et intérieur, avec des anciens et des nouveaux, dans un monde photographiques complètement renouvelé. trains et autoroute

L’exposition « Retrats intims » va présenter les images iconiques du travail engagé pendant 5 ans entre Oscura, la Famille Roset et un noyau d’acteurs de la Ville de Barcelona et Terrassa , des venues…

© Oscura