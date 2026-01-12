Rétro Ciné 2025 Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Rétro Ciné 2025

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

2026-01-15 2026-01-20

La Retro2025, c’est le résultat des votes tout à fait personnel de chacun des membres de l’équipe du service culture, sur leurs films préférés de l’année qui vient de se terminer, avant même les Césars, voir même, les Oscars… ??

Bien que chacun avait son avis bien personnel sur un Top 3 2025, on a quand même été tous d’accord pour un film…

UNE BATAILLE APRÈS L’AUTRE

Thriller de Paul Thomas Anderson 2025 2h42 VF & VOSTF

Avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn…

Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société, avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît…

Jeudi 15 janvier à 17h45 en VF

Mardi 20 janvier à 20h35 en VOSTF

Bref, c’est notre film préféré en commun de l’année 2025 et on avait envie de vous le proposer une dernière fois ! .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

