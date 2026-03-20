Rétro-Expo — 5ᵉ édition Dormans
Rétro-Expo — 5ᵉ édition Dormans samedi 4 avril 2026.
Rétro-Expo — 5ᵉ édition
Parc du château Dormans Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
Pour le week-end de Pâques, ne manquez pas la 5ᵉ édition de la Rétro-Expo à Dormans ! Dans le cadre exceptionnel du parc du château, venez admirer des véhicules de collection toutes catégories : vintages, youngtimers, voitures de prestige et véhicules d’exception (avant 2000).
Au programme :
– Buvette et restauration sur place
– Animations variées
– Balade en cortège et concours d’élégance
– Petit marché campagnard et artisanal
– Nombreux stands
– Démonstration de sculpture à la tronçonneuse
– Les motards sont les bienvenus, et il est possible de camper sur le site (sur réservation).
Une sortie conviviale à vivre en famille ou entre passionnés d’automobile ! .
Parc du château Dormans 51700 Marne Grand Est auroreguilmin@live.fr
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English : Rétro-Expo — 5ᵉ édition
L’événement Rétro-Expo — 5ᵉ édition Dormans a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne