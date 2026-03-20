Rétro-Expo — 5ᵉ édition

Parc du château Dormans Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

Pour le week-end de Pâques, ne manquez pas la 5ᵉ édition de la Rétro-Expo à Dormans ! Dans le cadre exceptionnel du parc du château, venez admirer des véhicules de collection toutes catégories : vintages, youngtimers, voitures de prestige et véhicules d’exception (avant 2000).

Au programme :

– Buvette et restauration sur place

– Animations variées

– Balade en cortège et concours d’élégance

– Petit marché campagnard et artisanal

– Nombreux stands

– Démonstration de sculpture à la tronçonneuse

– Les motards sont les bienvenus, et il est possible de camper sur le site (sur réservation).

Une sortie conviviale à vivre en famille ou entre passionnés d’automobile ! .

Parc du château Dormans 51700 Marne Grand Est auroreguilmin@live.fr

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English : Rétro-Expo — 5ᵉ édition

L’événement Rétro-Expo — 5ᵉ édition Dormans a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne