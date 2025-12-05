Rétro Féerie Geek de Vitteaux Salle Polyvalente Vitteaux
Rétro Féerie Geek de Vitteaux Salle Polyvalente Vitteaux dimanche 25 janvier 2026.
Rétro Féerie Geek de Vitteaux
Salle Polyvalente Chemin des Dames Vitteaux Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 09:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Un rendez-vous pour toute la famille !
Plongez dans l’univers enchanté de Rétro Féerie Geek, un salon unique mêlant nostalgie, création, vente et passion.
Entre jouets vintage, jeux vidéo rétro, créations artisanales, et univers féeriques, petits et grands partageront un moment plein de souvenirs.
Au programme
Exposants et créateurs autour du rétro, du geek et du fantastique
Jouets, figurines, rétrogaming, décorations et merveilles artisanales
Restauration et buvette sur place
Venez vivre une journée magique où la féerie du rétro rencontre la passion geek .
Salle Polyvalente Chemin des Dames Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 35 41 69
English : Rétro Féerie Geek de Vitteaux
L’événement Rétro Féerie Geek de Vitteaux Vitteaux a été mis à jour le 2025-12-05 par OT des Terres d’Auxois