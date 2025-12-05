Rétro Féerie Geek de Vitteaux Salle Polyvalente Vitteaux

Rétro Féerie Geek de Vitteaux

Salle Polyvalente Chemin des Dames Vitteaux Côte-d’Or

Début : 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

2026-01-25

Un rendez-vous pour toute la famille !

Plongez dans l’univers enchanté de Rétro Féerie Geek, un salon unique mêlant nostalgie, création, vente et passion.

Entre jouets vintage, jeux vidéo rétro, créations artisanales, et univers féeriques, petits et grands partageront un moment plein de souvenirs.

Au programme

Exposants et créateurs autour du rétro, du geek et du fantastique

Jouets, figurines, rétrogaming, décorations et merveilles artisanales

Restauration et buvette sur place

Venez vivre une journée magique où la féerie du rétro rencontre la passion geek .

Salle Polyvalente Chemin des Dames Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 35 41 69

