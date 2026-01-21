Rétro Féérie Geek luny Rue des Griottons Cluny

Rétro Féérie Geek luny

Rue des Griottons Espace Griottons Rue des Griottons, Cluny Saône-et-Loire

Début : 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 17:00:00

2026-02-22

Le salon rétro, geek & féerique revient pour une édition pleine de magie, de nostalgie… et de belles découvertes !

Un rendez-vous pour toute la famille !

Plongez dans l’univers enchanté de Rétro Féerie Geek, un salon unique mêlant nostalgie, création, vente et passion.

Entre jouets vintage, jeux vidéo rétro, cartes Pokémon, créations artisanales et univers féeriques, petits et grands partageront un moment rempli de souvenirs et d’émerveillement.

Au programme

– Exposants, artisans & créateurs autour du rétro, du geek et du fantastique

– Jouets, figurines, rétrogaming, vendeurs de jeux vidéo, cartes Pokémon, décoration, illustrations et goodies

– Une ambiance conviviale, familiale, accessible à tous

Buvette & snacking sur place

Partagez l’événement, invitez vos amis, et venez vivre une journée où magie, rétro et passions se rencontrent ! .

retromagiegeek@gmail.com

