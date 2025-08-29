RETRO FEVER FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne

RETRO FEVER FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne vendredi 29 août 2025.

RETRO FEVER FERIA DE CARCASSONNE 2025

Boulevard Omer Sarraut Carcassonne Aude

Tarif :

Date :

Début : 2025-08-29 19:30:00

fin : 2025-08-29 21:00:00

Date(s) :

2025-08-29

Plongez dans l’univers chatoyant et festif des années 70 de Carcassonne avec Retro Fever !

Parce que les planches les démangent plus que jamais, que l’envie de vous faire danser jusqu’au bout du jour et de la nuit leur donne la fièvre, ils ont chevauché leur plus belle boule à facettes au son des grands standards Dance-Floor à la sauce Brass , avec que des tubes du Disco-Funk ! Un flashback vers la musique des années 70’s et 80’s qui séduit toutes les générations et ne laisse personne indifférent. Ça danse, ça chante et ça transpire… Bienvenue chez Retro Fever !

Boulevard Omer Sarraut Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 11

English :

Immerse yourself in the shimmering, festive world of 70s Carcassonne with Retro Fever!

Because they’re more itchy than ever, and the desire to get you dancing all day and into the night gives them a fever, they’ve ridden their best disco ball to the sound of the great « Dance-Floor à la sauce Brass » standards, with only Disco-Funk hits! A flashback to the music of the 70?s and 80?s that appeals to all generations and leaves no one indifferent. Dancing, singing and sweating? Welcome to Retro Fever!

German :

Tauchen Sie mit Retro Fever in die schillernde und festliche Welt der 70er Jahre in Carcassonne ein!

Weil sie die Bretter, die die Welt bedeuten, mehr denn je jucken und weil sie Lust haben, Sie bis zum Ende des Tages und der Nacht tanzen zu lassen, haben sie ihre schönste Diskokugel zu den Klängen der großen Standards « Dance-Floor à la Brass » geritten, mit ausschließlich Hits aus dem Disco-Funk! Ein Flashback in die Musik der 70er und 80er Jahre, die alle Generationen anspricht und niemanden gleichgültig lässt. Es wird getanzt, gesungen und geschwitzt? Willkommen bei Retro Fever!

Italiano :

Immergetevi nello scintillante e festoso mondo di Carcassonne degli anni ’70 con Retro Fever!

Perché non vedono l’ora di salire sul palco e perché vogliono farvi ballare tutto il giorno e fino a notte fonda, hanno indossato la loro migliore palla da discoteca al suono dei grandi standard « Dance-Floor à la sauce Brass », con nient’altro che successi Disco-Funk! Un ritorno alla musica degli anni ’70 e ’80 che piace a tutte le generazioni e non lascia indifferenti. Ballare, cantare e sudare? Benvenuti a Retro Fever!

Espanol :

¡Sumérgete en el brillante y festivo mundo de Carcassonne de los años 70 con Retro Fever!

Porque tienen ganas de subirse al escenario y porque quieren que bailes todo el día y toda la noche, han puesto su mejor bola de discoteca al son de los grandes estándares de la « Dance-Floor à la sauce Brass », ¡sólo con éxitos Disco-Funk! Un flashback a la música de los años 70 y 80 que gusta a todas las generaciones y no deja indiferente a nadie. ¿Bailar, cantar y sudar? ¡Bienvenido a Retro Fever!

