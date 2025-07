Retro Gaming à la Médiathèque Rue de la République Marmande

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

– Quels étaient vos jeux favoris quand vous étiez plus jeune ? Et pourquoi ne pas y rejouer aujourd’hui ?

Vieilles consoles, émulateurs…. Venez retrouver les sensations de votre jeunesse ou (re) découvrir l’univers du jeu vidéo à travers les années. N’hésitez pas à nous donner les noms de vos jeux préférés, ou simplement une description, et nous essaierons de les retrouver !

– Inscription obligatoire.

– Gratuit .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Retro Gaming à la Médiathèque

Retro Gaming at the Médiathèque

German : Retro Gaming à la Médiathèque

Retro Gaming in der Mediathek

Italiano :

Gioco retrò alla Médiathèque

Espanol : Retro Gaming à la Médiathèque

Juegos retro en la Mediateca

