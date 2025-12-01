Rétro-Gaming Passage des cultures Aire-sur-l’Adour
Rétro-Gaming Passage des cultures Aire-sur-l’Adour mardi 16 décembre 2025.
Rétro-Gaming
Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-12-16
Pendant les fêtes, la médiathèque d’Aire sur l’Adour devient un espace de jeu pour petits et grands !
Bornes d’arcade, consoles vintage, jeux cultes…
Redécouvrez les classiques vidéoludiques avec James Game Center.
Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, que vous soyez joueur aguerri ou simple curieux !
Avec l’association James Game Center
MARDI 16 DÉCEMBRE >SAMEDI 27 DÉCEMBRE
Médiathèque d’Aire sur l’Adour
Tout public .
Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
