Rétro-Gaming Passage des cultures Aire-sur-l’Adour

Rétro-Gaming Passage des cultures Aire-sur-l’Adour mardi 16 décembre 2025.

Rétro-Gaming

Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-16

Pendant les fêtes, la médiathèque d’Aire sur l’Adour devient un espace de jeu pour petits et grands !

Bornes d’arcade, consoles vintage, jeux cultes…

Redécouvrez les classiques vidéoludiques avec James Game Center.

Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, que vous soyez joueur aguerri ou simple curieux !

Avec l’association James Game Center

MARDI 16 DÉCEMBRE >SAMEDI 27 DÉCEMBRE

Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Tout public .

Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

English : Rétro-Gaming

German : Rétro-Gaming

Italiano :

Espanol : Rétro-Gaming

L’événement Rétro-Gaming Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-10-03 par Tourisme Aire Eugénie