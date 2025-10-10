Rétro-gaming Biblio’fil Bibliothèque de Maumusson Vallons-de-l’Erdre

Rétro-gaming Biblio’fil

Bibliothèque de Maumusson 184 Rue de la Mairie Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10 21:30:00

2025-10-10

L’Espace Multimédia propose une douzaine de jeux vidéos « vintage »

Avez-vous perdu la main avec Sonic? Retrouverez-vous vos réflexes à Pong? Qui battra votre record à Duck Hunt?

Une soirée pour s’amuser, et pourquoi pas en famille!

Sur inscription .

The Espace Multimédia offers a dozen vintage video games

Der Espace Multimédia bietet ein Dutzend « Vintage »-Videospiele an

Il Centro multimediale offre una dozzina di videogiochi d’epoca

El Centro Multimedia ofrece una docena de videojuegos antiguos

