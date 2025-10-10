Rétro-gaming Biblio’fil Bibliothèque de Maumusson Vallons-de-l’Erdre
Rétro-gaming Biblio’fil Bibliothèque de Maumusson Vallons-de-l’Erdre vendredi 10 octobre 2025.
Rétro-gaming Biblio’fil
Bibliothèque de Maumusson 184 Rue de la Mairie Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10 21:30:00
Date(s) :
2025-10-10
L’Espace Multimédia propose une douzaine de jeux vidéos « vintage »
Avez-vous perdu la main avec Sonic? Retrouverez-vous vos réflexes à Pong? Qui battra votre record à Duck Hunt?
Une soirée pour s’amuser, et pourquoi pas en famille!
Sur inscription .
Bibliothèque de Maumusson 184 Rue de la Mairie Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26
English :
The Espace Multimédia offers a dozen vintage video games
German :
Der Espace Multimédia bietet ein Dutzend « Vintage »-Videospiele an
Italiano :
Il Centro multimediale offre una dozzina di videogiochi d’epoca
Espanol :
El Centro Multimedia ofrece una docena de videojuegos antiguos
L’événement Rétro-gaming Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis