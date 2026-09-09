Retro gaming, le musical, Lille
mercredi 9 septembre 2026 · le musical · Lille
Informations pratiques
Retro gaming Mercredi 9 septembre, 18h00 le musical Nord
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T18:00:00+02:00 – 2026-09-09T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T18:00:00+02:00 – 2026-09-09T23:30:00+02:00
Envie de retrouver des souvenirs d’enfance ?
Et de partager cette passion avec les copains, copines ou à la nouvelle génération ?
Alors viens profiter d’un moment convivial et familial ! Chaque semaine des consoles différentes sur écran géant et sur écran cathodique (tu sais ceux où tu ne vois rien ^^).
Et n’oublies pas de partager pour des battles inoubliables :D
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Bar-Caviste
Entrée libre
www.lemusical.fr
baby foot – fléchettes
Terrasse
Grand choix de bières
happy hour: mardi au samedi 17h-19h
Horaires:
mardi-jeudi: 17h-23h
vendredi: 17h-01h
samedi: 17h-01h
dimanche: voir prog
Accès:
– Station V’LILLE (Fives) 3 min.
– Métro Caulier ou Fives 3 min.
– Bus de nuit (place Degeyter) 3 min.
– Accès autoroute 50 mètres.
– Pensez à utiliser Uber pour rentrer à moindre prix.
le musical 59 rue de Flers 59800 LILLE Fives Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lemusical.fr »}]
Viens profiter d’un moment convivial et familial ! Chaque semaine des consoles différentes sur écran géant et sur écran cathodique (tu sais ceux où tu ne vois rien ^^).
Le Musical
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