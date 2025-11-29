Retro Gaming Lorris

Retro Gaming

Retro gaming de 13h à 18h. Entrée 3 €. Espaces multiples retro gaming, sport, musique, famille, bornes d’arcades, réalité virtuelle. Bourse aux jeux vidéos 5€ la table réservation obligatoire. Tel. 07 44 53 41 40. Buvette et petite restauration sur place. 3 .

Rue de la Noue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 44 53 41 40

