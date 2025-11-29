Retro Gaming Lorris
Retro Gaming Lorris samedi 29 novembre 2025.
Retro Gaming
Rue de la Noue Lorris Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 13:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Retro Gaming
Retro gaming de 13h à 18h. Entrée 3 €. Espaces multiples retro gaming, sport, musique, famille, bornes d’arcades, réalité virtuelle. Bourse aux jeux vidéos 5€ la table réservation obligatoire. Tel. 07 44 53 41 40. Buvette et petite restauration sur place. 3 .
Rue de la Noue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 44 53 41 40
English :
Retro Gaming
German :
Retro Gaming
Italiano :
Gioco retrò
Espanol :
Juegos retro
L’événement Retro Gaming Lorris a été mis à jour le 2025-11-13 par OT GATINAIS SUD