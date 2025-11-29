Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Retro Gaming Marsac samedi 29 novembre 2025.

25 Avenue du Limousin Marsac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Rejoignez-nous pour un après-midi rempli de jeux rétro, d’une ambiance qui vous replongera directement dans les salles d’arcade et dans nos salons des années 80, 90 et 2 000 !
Consoles en libre accès, tournoi gratuit.   .

25 Avenue du Limousin Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 08 87 

