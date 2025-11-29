Retro Gaming

25 Avenue du Limousin Marsac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Rejoignez-nous pour un après-midi rempli de jeux rétro, d’une ambiance qui vous replongera directement dans les salles d’arcade et dans nos salons des années 80, 90 et 2 000 !

Consoles en libre accès, tournoi gratuit. .

25 Avenue du Limousin Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 08 87

English : Retro Gaming

German : Retro Gaming

Italiano :

Espanol : Retro Gaming

L’événement Retro Gaming Marsac a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse