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Rétro Malleville 4ème édition Saint-Sulpice-d’Excideuil

Rétro Malleville 4ème édition Saint-Sulpice-d’Excideuil

Rétro Malleville 4ème édition Saint-Sulpice-d’Excideuil samedi 6 juin 2026.

Adresse : Malleville

Ville : 24800 Saint-Sulpice-d'Excideuil

Département : Dordogne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Saint-Sulpice-d’Excideuil

Rétro Malleville 4ème édition

Malleville Saint-Sulpice-d’Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Venez admirer ou exposer des véhicules anciens, et partager un moment unique entre passionnés.
• 9h30 Accueil des exposants et du public
• Repas du midi sur réservation
• Après-midi Exposition & rencontres
Buvette & restauration.
Passionné de belles mécaniques et de véhicules anciens ? Ne manquez pas Rétro Malleville, un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux d’autos, motos, tracteurs, cyclos et de mécaniques anciennes !
Au programme
• 9h30 Accueil des exposants et du public
• Repas du midi sur réservation
• Après-midi Exposition & rencontre en passionnés
Buvette & restauration sur place.   .

Malleville Saint-Sulpice-d’Excideuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 90 61 23 

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English : Rétro Malleville 4ème édition

Come and admire or display vintage vehicles, and share a unique moment with other enthusiasts.
? 9h30 ? Welcome to exhibitors and public
? Lunch on reservation
? Afternoon ? Exhibition & meetings
Refreshments & catering.

L’événement Rétro Malleville 4ème édition Saint-Sulpice-d’Excideuil a été mis à jour le 2026-05-06 par Isle-Auvézère