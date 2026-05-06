Rétro Malleville 4ème édition Saint-Sulpice-d’Excideuil
Rétro Malleville 4ème édition Saint-Sulpice-d’Excideuil samedi 6 juin 2026.
Saint-Sulpice-d’Excideuil
Rétro Malleville 4ème édition
Malleville Saint-Sulpice-d’Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez admirer ou exposer des véhicules anciens, et partager un moment unique entre passionnés.
• 9h30 Accueil des exposants et du public
• Repas du midi sur réservation
• Après-midi Exposition & rencontres
Buvette & restauration.
Passionné de belles mécaniques et de véhicules anciens ? Ne manquez pas Rétro Malleville, un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux d’autos, motos, tracteurs, cyclos et de mécaniques anciennes !
Au programme
• 9h30 Accueil des exposants et du public
• Repas du midi sur réservation
• Après-midi Exposition & rencontre en passionnés
Buvette & restauration sur place. .
Malleville Saint-Sulpice-d’Excideuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 90 61 23
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English : Rétro Malleville 4ème édition
Come and admire or display vintage vehicles, and share a unique moment with other enthusiasts.
? 9h30 ? Welcome to exhibitors and public
? Lunch on reservation
? Afternoon ? Exhibition & meetings
Refreshments & catering.
L’événement Rétro Malleville 4ème édition Saint-Sulpice-d’Excideuil a été mis à jour le 2026-05-06 par Isle-Auvézère