RETRO-RENCONTRES Saint-Chély-d’Apcher
RETRO-RENCONTRES Saint-Chély-d’Apcher dimanche 26 avril 2026.
Saint-Chély-d’Apcher
RETRO-RENCONTRES
Parking de la chicane Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-17 2026-06-07 2026-06-28 2026-07-19 2026-08-09 2026-08-30 2026-09-20 2026-10-11 2026-11-01
Rencontres amicales de voitures anciennes de plus de 30 ans et d’autres mécaniques d’époque.
Autour d’un principe simple de gratuité et d’accès libre, les Rétro-Rencontres ont pour objectif de réunir régulièrement et amicalement des véhicules anciens et autres mécaniques d’époque (autos deux-roues) dans un espace réservé.
Rencontres amicales de voitures anciennes de plus de 30 ans et d’autres mécaniques d’époque.
Autour d’un principe simple de gratuité et d’accès libre, les Rétro-Rencontres ont pour objectif de réunir régulièrement et amicalement des véhicules anciens et autres mécaniques d’époque (autos deux-roues) dans un espace réservé où les collectionneurs et autres passionnés peuvent se rencontrer et échanger. .
Parking de la chicane Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie paysdelozerehistorique@wanadoo.fr
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English :
Friendly get-togethers for classic cars over 30 years old and other vintage machinery.
Based on a simple principle of free admission, the Rétro-Rencontres aim to bring together vintage vehicles and other vintage machinery (cars/two-wheelers) on a regular and friendly basis in a reserved area.
L’événement RETRO-RENCONTRES Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-04-21 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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