Retrogaming CAUTERETS Cauterets
Retrogaming CAUTERETS Cauterets mardi 24 février 2026.
Retrogaming
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 15:00:00
fin : 2026-02-24 19:00:00
Date(s) :
2026-02-24
Animé par Rétro Game Player
Venez en famille partager un moment ludique (sur PS2, WII, Xbox, Megadrive, Super Nintendo…) et rejouer à vos cultes !
Gratuit. A la médiathèque et à la salle de réception du casino .
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hosted by Rétro Game Player
Bring the whole family and enjoy a playful moment (on PS2, WII, Xbox, Megadrive, Super Nintendo…) and replay your favorites!
L’événement Retrogaming Cauterets a été mis à jour le 2026-02-09 par OT de Cauterets|CDT65