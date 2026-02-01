Retrogaming CAUTERETS Cauterets

Retrogaming

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-24 15:00:00

fin : 2026-02-24 19:00:00

2026-02-24

Animé par Rétro Game Player

Venez en famille partager un moment ludique (sur PS2, WII, Xbox, Megadrive, Super Nintendo…) et rejouer à vos cultes !

Gratuit. A la médiathèque et à la salle de réception du casino .

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

English :

Hosted by Rétro Game Player

Bring the whole family and enjoy a playful moment (on PS2, WII, Xbox, Megadrive, Super Nintendo…) and replay your favorites!

