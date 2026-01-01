Retrogaming Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère Châteauneuf-sur-Isère

Retrogaming

Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2026-01-30 17:00:00

fin : 2026-01-30 20:00:00

2026-01-30

Venez découvrir le rétrogaming en jouant sur les consoles qui ont marqué l’histoire (Nintendo NES et Gamecube, SEGA Mégadrive et Dreamcast…) et en échangeant avec les membres de l’association Rétro Games Break.

Médiathèque de Châteauneuf-s-Isère 5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

Come and discover retrogaming by playing on the consoles that have marked history (Nintendo NES and Gamecube, SEGA Mégadrive and Dreamcast…) and chat with members of the Rétro Games Break association.

