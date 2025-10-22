Retrogaming Crée une borne d’arcade rue Dixmude Lesneven

rue Dixmude Médiathèque Lesneven Finistère

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-23 17:00:00

2025-10-22

Viens assembler ta borne d’arcade et découvre l’univers du Raspberry Pi !

Deux jours pour décorer ton meuble rétro et installer RetroPie, la machine à remonter le temps du jeu vidéo. Un atelier fun et geek, les 22 et 23 octobre à la médiathèque !

A partir de 11 ans. .

rue Dixmude Médiathèque Lesneven 29260 Finistère Bretagne

