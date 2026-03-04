Rétrogaming et Raspberry Pi, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Rétrogaming et Raspberry Pi Samedi 18 avril, 10h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Amoureux des jeux vidéo « à l’ancienne », venez apprendre à installer une console de jeux rétro sur un mini-ordinateur, le Raspberry Pi.

En partenariat avec le FabLab de la Condition Publique : vous pouvez y fabriquer le coffrage en bois de votre borne d’arcade rétro avec les plans fournis par la Médiathèque.

Atelier en 1 séance.

À partir de 16 ans.

3e étage – salle Multimédia

