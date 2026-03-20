Rétrogaming et Raspberry Pi Roubaix
Rétrogaming et Raspberry Pi Roubaix samedi 18 avril 2026.
Rétrogaming et Raspberry Pi
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Amoureux des jeux vidéo à l’ancienne , venez apprendre à installer une console de jeux rétro sur un mini-ordinateur, le [Raspberry Pi](https://www.raspberrypi-france.fr/).
En partenariat avec le [FabLab de la Condition Publique](https://laconditionpublique.com/faire/la-fabrique/fablab) vous pouvez y fabriquer le coffrage en bois de votre borne d’arcade rétro avec les plans fournis par la Médiathèque.
Atelier en 1 séance.
À partir de 16 ans.
**3e étage salle Multimédia**
Amoureux des jeux vidéo à l’ancienne , venez apprendre à installer une console de jeux rétro sur un mini-ordinateur, le [Raspberry Pi](https://www.raspberrypi-france.fr/).
En partenariat avec le [FabLab de la Condition Publique](https://laconditionpublique.com/faire/la-fabrique/fablab) vous pouvez y fabriquer le coffrage en bois de votre borne d’arcade rétro avec les plans fournis par la Médiathèque.
Atelier en 1 séance.
À partir de 16 ans.
**3e étage salle Multimédia** .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 04 mperard@ville-roubaix.fr
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English :
Lovers of old-school video games, come and learn how to install a retro games console on a mini-computer, the [Raspberry Pi](https://www.raspberrypi-france.fr/).
In partnership with the [FabLab de la Condition Publique](https://laconditionpublique.com/faire/la-fabrique/fablab): you can build the wooden formwork for your retro arcade cabinet using plans supplied by the Médiathèque.
Workshop in 1 session.
Ages 16 and up.
**3rd floor Multimedia room
L’événement Rétrogaming et Raspberry Pi Roubaix a été mis à jour le 2026-03-20 par Hauts-de-France Tourisme