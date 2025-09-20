Retrogaming Foyer municipal Léognan

Retrogaming Foyer municipal Léognan samedi 20 septembre 2025.

Retrogaming 20 – 22 septembre Foyer municipal Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-22T10:00:00 – 2025-09-22T17:00:00

Plongez dans l’Histoire du jeu vidéo, jouez ou rejouez à de nombreux jeux des années 70 aux années 2000 sur d’anciennes consoles et bornes d’arcade.

Animé par l’association James Game Center.

Foyer municipal Rue Louise Michel, 33850 Léognan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine Parking, accès PMR.

Plongez dans l’Histoire du jeu vidéo, jouez ou rejouez à de nombreux jeux des années 70 aux années 2000 sur d’anciennes consoles et bornes d’arcade.

© Bibliothèque de Léognan