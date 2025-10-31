Retrogaming Halloween Party Salle Colas Breugnon Clamecy

Salle Colas Breugnon 34 Rue du Président Wilson Clamecy Nièvre

Retrogaming halloween party ! Venez découvrir en accès libre des jeux tout public sur le thème avec secteurs enfants et adultes Castlevania, Famille Adams, Residentevil, etc… Cosplay halloween Concours et goodies à gagner, et autres surprises Salle Colas Breugnon Clamecy Vendredi 31 octobre 2025 de 18h à minuit .

Salle Colas Breugnon 34 Rue du Président Wilson Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté retrooldies@outlook.fr

