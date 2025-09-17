Rétrogaming L’Histoire du jeu vidéo Trélissac

Rétrogaming L’Histoire du jeu vidéo Trélissac mercredi 17 septembre 2025.

Rétrogaming L’Histoire du jeu vidéo

109 Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-09-17

Du 17 septembre au 26 novembre, la médiathèque de Trélissac propose une exposition interactive consacrée à l’histoire du jeu vidéo.

Plusieurs générations de consoles sont présentées avec leurs jeux emblématiques Nintendo NES, Super Nintendo, PlayStation, Sega Saturn, Nintendo 64, GameCube… Un parcours enrichi de supports visuels permet de retracer simplement l’évolution du jeu vidéo, de ses débuts aux créations les plus récentes.

Chaque semaine, une console différente est mise en avant et peut être découverte et utilisée par le public aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Contact 05 53 08 98 80 .

109 Avenue Michel Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 98 80

English :

German : Rétrogaming L’Histoire du jeu vidéo

Italiano :

Espanol : Rétrogaming L’Histoire du jeu vidéo

L’événement Rétrogaming L’Histoire du jeu vidéo Trélissac a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux