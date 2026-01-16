RETROGAMING Rue du Ruisseau Pinsaguel
RETROGAMING Rue du Ruisseau Pinsaguel vendredi 27 mars 2026.
RETROGAMING
Rue du Ruisseau MÉDIATHÈQUE Pinsaguel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 17:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Exposition Zoom sur le rétrogaming Une console en libre accès.
Soirée de lancement de ZOOM sur le retrogaming avec un accès à 6 consoles des années 80 à 2000, animée par Mathieu CASSOU d’Homo Ludens .
Rue du Ruisseau MÉDIATHÈQUE Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 88 68 mediatheque@mairie-pinsaguel.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition: Zoom on retrogaming A free access console.
L’événement RETROGAMING Pinsaguel a été mis à jour le 2026-01-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE