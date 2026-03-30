Rétro’Méca-Bar

pressoir Dominique Gauthier Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Organisé par l’Association Champenoise des Automobiles de Collection.

Exposition de 1900 à 1990: moteurs fixes, véhicules anciens, tracteurs, motos, mobylettes…

Vide grenier.

Buvette et restauration sur place. .

pressoir Dominique Gauthier Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 6 82 67 36 81 acac10200@gmx.fr

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English :

L’événement Rétro’Méca-Bar Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne