Laguenne-sur-Avalouze

Retromobil Club

Parc du chateau du chambon Laguenne-sur-Avalouze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Retromobil club vous invite a decouvrir leur exposition de véhicule anciens. Entrée gratuite. Buvette et restauration vous seront proposer lors de cette exposition et un parking pour les visiteurs et les exposants. Réserver vos emplacements si vous souhaiter participer. .

Parc du chateau du chambon Laguenne-sur-Avalouze 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 39 39 retromobiltulle@gmail.com

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English : Retromobil Club

L’événement Retromobil Club Laguenne-sur-Avalouze a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze