Rétropolis, salon du véhicule de sport et de collection Micropolis Besançon samedi 4 avril 2026.
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-06
Du 4 au 6 avril 2026 (week-end de Pâques), revivez l’agréable nostalgie des voitures de collection présentées au Parc des Expositions & des Congrès, Micropolis Besançon.
Pour tous les fans et amateurs de vieilles voitures et/ou de véhicules de collection, vous pourrez admirer des carrosseries flamboyantes, écouter des moteurs ronronner, voyager à travers les siècles et tutoyer de véritables bijoux.
Ce grand rendez-vous co-organisé par l’association Passionnés de véhicules anciens (PVA) et Micropolis se définit clairement comme un événement régional incontournable de l’univers du véhicule de sport et de collection !
– Horaires 9h/19h
– Lieu Micropolis Besançon, Halls C, B1, A2 et A1
+ d’infos > https://www.salon-retropolis.com/ .
