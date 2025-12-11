Rétropolis, salon du véhicule de sport et de collection Micropolis Besançon

Rétropolis, salon du véhicule de sport et de collection

Du 4 au 6 avril 2026 (week-end de Pâques), revivez l’agréable nostalgie des voitures de collection présentées au Parc des Expositions & des Congrès, Micropolis Besançon.

Pour tous les fans et amateurs de vieilles voitures et/ou de véhicules de collection, vous pourrez admirer des carrosseries flamboyantes, écouter des moteurs ronronner, voyager à travers les siècles et tutoyer de véritables bijoux.

Ce grand rendez-vous co-organisé par l’association Passionnés de véhicules anciens (PVA) et Micropolis se définit clairement comme un événement régional incontournable de l’univers du véhicule de sport et de collection !

+ d’infos > https://www.salon-retropolis.com/ .

