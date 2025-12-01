Retro’s Salle Guillemot Saint-Pierre-lès-Nemours
Retro’s Salle Guillemot Saint-Pierre-lès-Nemours samedi 13 décembre 2025.
Retro’s
Salle Guillemot 11 avenue d’ormesson Saint-Pierre-lès-Nemours Seine-et-Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Demandeurs d’emploi
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 21:15:00
2025-12-13
Concert Retro’s
Vivez un spectacle live vibrant mêlant Soul, Pop, Funk et Reggae, des années 70 à aujourd’hui. Classiques intemporels et énergie moderne se rencontrent pour un voyage musical inoubliable. ️ Réservez vite !
Salle Guillemot 11 avenue d’ormesson Saint-Pierre-lès-Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 15 93 56 28 labelartaction@gmail.com
English :
Retro?s Concert
Experience a vibrant live show combining Soul, Pop, Funk and Reggae, from the 70s to today. Timeless classics and modern energy meet for an unforgettable musical journey…? Book now!
German :
Retro?s-Konzert
Erleben Sie eine pulsierende Live-Show, die Soul, Pop, Funk und Reggae von den 70er Jahren bis heute vereint. Zeitlose Klassiker und moderne Energie treffen sich zu einer unvergesslichen musikalischen Reise. ? Buchen Sie schnell!
Italiano :
Concerto Retro?s
Vivete un vibrante spettacolo dal vivo che combina Soul, Pop, Funk e Reggae, dagli anni ’70 a oggi. Classici senza tempo ed energia moderna si uniscono per un viaggio musicale indimenticabile? Prenotate ora!
Espanol :
Concierto Retro
Disfrute de un vibrante espectáculo en directo que combina Soul, Pop, Funk y Reggae, desde los años 70 hasta nuestros días. Clásicos atemporales y energía moderna se unen en un viaje musical inolvidable? ¡Reserve ahora!
