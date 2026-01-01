Rétrospective 2025 Galerie de l’Ancienne Poste Toucy

Rétrospective 2025

Galerie de l’Ancienne Poste 24 Rue Philippe Verger Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-02-08 12:30:00

Date(s) :

2026-01-10

Les sept artistes céramistes exposés à la Galerie de l’Ancienne Poste dans le cadre de cette Rétrospective 2025 témoignent au plus haut point de l’esprit d’excellence et de diversité qui animent le lieu tous en haut de l’affiche dans l’exercice de leur art, ils représentent des univers plastiques bien différents qu’ils expriment chacun sur leur territoire, qu’ils vivent en France (Alistair Aynscombe-Danhieux, Audrey Ballacchino, Sophie Favre), en Hongrie (Pálma Babos), aux Pays-bas (Laura Pasquino), au Danemark (Anders Børgesen) ou en Allemagne (Ahryun Lee).

Au fil de la programmation annuelle de la galerie, certains ont connu à Toucy leur première exposition personnelle en France (Anders Børgesen), alors que d’autres sont revenus à la galerie pour présenter une nouvelle étape de leur travail. L’exposition rétrospective permet ainsi de revoir des oeuvres présentées l’an dernier, mais aussi d’en découvrir de nouvelles.

Au total, le lieu poyaudin qui promeut sans relâche et avec détermination depuis vingt-neuf ans la céramique artistique, se trouve aujourd’hui particulièrement en phase avec la volonté nationale de mettre en valeur la diversité et la richesse des métiers d’art. .

Galerie de l’Ancienne Poste 24 Rue Philippe Verger Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 33 00 contact@galerie-ancienne-poste.com

