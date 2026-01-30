Rétrospective Chaplin Une vie de chien Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
Rétrospective Chaplin Une vie de chien Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot jeudi 19 février 2026.
Rétrospective Chaplin Une vie de chien
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Projection suivie d’une analyse de l’évolution du personnage de Charlot par Philippe Quaillet, animateur, grâce à de nombreux extraits.
Dès 6 ans.
Durée 33 minutes de film et 1h d’intervention.
Projection suivie d’une analyse de l’évolution du personnage de Charlot par Philippe Quaillet, animateur, grâce à de nombreux extraits.
Dès 6 ans.
Durée 33 minutes de film et 1h d’intervention. .
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rétrospective Chaplin Une vie de chien
Screening followed by animator Philippe Quaillet’s analysis of the development of the character of the Tramp, using numerous excerpts.
Ages 6 and up.
Duration: 33 minutes of film and 1 hour of talk.
L’événement Rétrospective Chaplin Une vie de chien Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot