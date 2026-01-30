Rétrospective Chaplin Une vie de chien

Cinéma l'Utopie, Sainte-Livrade-sur-Lot

Projection suivie d’une analyse de l’évolution du personnage de Charlot par Philippe Quaillet, animateur, grâce à de nombreux extraits.

Dès 6 ans.

Durée 33 minutes de film et 1h d’intervention.

English : Rétrospective Chaplin Une vie de chien

Screening followed by animator Philippe Quaillet’s analysis of the development of the character of the Tramp, using numerous excerpts.

Ages 6 and up.

Duration: 33 minutes of film and 1 hour of talk.

