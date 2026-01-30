Rétrospective Chaplin Une vie de chien Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot

Rétrospective Chaplin Une vie de chien Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot jeudi 19 février 2026.

Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-19
2026-02-19

Projection suivie d’une analyse de l’évolution du personnage de Charlot par Philippe Quaillet, animateur, grâce à de nombreux extraits.
Dès 6 ans.
Durée 33 minutes de film et 1h d’intervention.
English : Rétrospective Chaplin Une vie de chien

Screening followed by animator Philippe Quaillet’s analysis of the development of the character of the Tramp, using numerous excerpts.
Ages 6 and up.
Duration: 33 minutes of film and 1 hour of talk.

