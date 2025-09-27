Rétrospective Cinéma Coréen Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Rétrospective Cinéma Coréen Cinéma Les Cinéastes Le Mans samedi 27 septembre 2025.

Rétrospective Cinéma Coréen

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-09-27

En partenariat avec Le Mans Ecole Coréenne et le cinéma Le Royal, le cinéma Les Cinéastes vous propose une première rétrospective autour du cinéma coréen à travers 8 films aux thématiques originales, universelles et visionnaires, représentatives des problématiques sociétales de la Corée du Sud.

Cette première rétrospective du cinéma coréen vous propose 8 films, aux thématiques originales, universelles et visionnaires, représentatives des problématiques sociétales d’aujourd’hui. Du burlesque au drame, du thriller au film plus intimiste, il y en aura pour tout le monde. De 1960 avec le film patrimoine La servante de Kim Ki young à des films plus récents, vous aurez de quoi vibrer, entre rire et réflexion, entre frisson et émotion.

Cette rétrospective du cinéma coréen, organisée avec Le Mans École Coréenne et Le Royal, illustre une partie de l’histoire du pays. Né sous l’occupation japonaise, il a été un symbole de résistance avant d’être contrôlé et censuré. Avec l’arrivée de la démocratie en 1987, le cinéma coréen a gagné en liberté et en ambition, s’affirmant sur la scène internationale grâce à des auteurs majeurs et à une industrie dynamique. Le cinéma coréen, autrefois contraint au silence, parle aujourd’hui au monde entier.

La culture coréenne reflète les aspirations profondes de notre société en quête de repères, et en pleine mutation culturelle. Le cinéma coréen, avec son histoire tourmentée, inspire et suscite une réflexion profonde sur notre propre rapport à la cohésion sociale et nourrit le débat.

Programme

Le bon, la brute et le cinglé de Kim Jee-Woon film d’ouverture, avec temps convivial (spécialités coréennes offertes) dans le hall dès 19h

J’ai rencontré le diable de Kim Jee Won

A girl at my door de July Jung

Mademoiselle de Park Chang Wook

Dernier train pour Busan de Yeon Sang Ho film de clôture

Jiburo de Lee Jung Hyang pour le Jeune public (à partir de 8 ans)

Poetry de Lee Chang-Dong

La servante de Kim Ki-Young

Parasite de Bong-Joon Ho séance unique le jeudi 2 octobre au cinéma Le Royal MJC Ronceray (409 avenue Félix Geneslay, Le Mans) .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

In partnership with Le Mans Ecole Coréenne and Le Royal cinema, Les Cinéastes presents the first retrospective of Korean cinema, featuring 8 films with original, universal and visionary themes, representative of South Korean societal issues.

German :

In Partnerschaft mit Le Mans Ecole Coréenne und dem Kino Le Royal präsentiert Ihnen das Kino Les Cinéastes eine erste Retrospektive rund um das koreanische Kino anhand von 8 Filmen mit originellen, universellen und visionären Themen, die repräsentativ für die gesellschaftlichen Probleme Südkoreas sind.

Italiano :

In collaborazione con l’Ecole Coréenne di Le Mans e il cinema Le Royal, Les Cinéastes propone una prima retrospettiva del cinema coreano, con 8 film dai temi originali, universali e visionari, rappresentativi delle problematiche sociali della Corea del Sud.

Espanol :

En colaboración con la Ecole Coréenne de Le Mans y Le Royal cinema, Les Cinéastes ofrece una primera retrospectiva del cine coreano, con 8 películas de temática original, universal y visionaria, representativas de los problemas de sociedad a los que se enfrenta Corea del Sur.

L’événement Rétrospective Cinéma Coréen Le Mans a été mis à jour le 2025-09-17 par CDT72