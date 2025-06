Rétrospective Claude Chabrol Cinéma Les Cinéastes Le Mans 9 juillet 2025 20:30

Rétrospective Claude Chabrol Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9 EUR

Début : 2025-07-09 20:30:00

fin : 2025-09-01

2025-07-09

Cet été, retrouvez au cinéma Les Cinéastes, une rétrospective consacré au réalisateur français Claude Chabrol. Nous avons choisi de présenter avec cette rétrospective 7 films emblématiques de Claude Chabrol, depuis Le beau Serge, initiateur de la Nouvelle vague en 1958, jusqu’à Juste avant la nuit en 1971. 7 films caustiques, goguenards et féroces aux atmosphères troubles, 7 bijoux d’une magistrale mise en scène, résolument anticonformistes, pour le plaisir du cinéma.

Du 9 au 15 juillet Le beau serge, 1958

Du 16 au 22 juillet Les bonnes femmes, 1960

Du 23 au 29 juillet Landru, 1963

Du 6 au 12 août La femme infidèle, 1969

Du 13 au 19 août Que la bête meurt, 1969

Du 20 au 26 août Le boucher, 1970

Du 27 août au 2 sept. Juste avant la nuit, 1971

Horaires les jeudis à 20h30, les samedi à 19h30 et les lundi à 16h. Horaires susceptibles d’être modifiés de 15 minutes, vérifier sur la grille horaires de la semaine. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

This summer, Les Cinéastes presents a retrospective devoted to French director Claude Chabrol. 7 caustic, mocking and ferocious films with troubled atmospheres, 7 masterfully staged, resolutely non-conformist gems for the pleasure of cinema.

German :

Diesen Sommer findet im Kino Les Cinéastes eine Retrospektive des französischen Regisseurs Claude Chabrol statt. 7 ätzende, spöttische und grimmige Filme mit trüben Atmosphären, 7 meisterhaft inszenierte Juwelen, entschieden nonkonformistisch, für das Vergnügen des Kinos.

Italiano :

Quest’estate Les Cinéastes propone una retrospettiva dedicata al regista francese Claude Chabrol. 7 film caustici, beffardi e feroci dalle atmosfere inquiete, 7 gemme magistralmente dirette e decisamente anticonformiste per il piacere del cinema.

Espanol :

Les Cinéastes organiza este verano una retrospectiva dedicada al director francés Claude Chabrol. 7 películas cáusticas, burlonas y feroces, con atmósferas turbadoras, 7 joyas magistralmente dirigidas, decididamente inconformistas, para el placer del cine.

