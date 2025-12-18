Rétrospective de 8 courts métrages Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Rétrospective de 8 courts métrages

5 EUR



2026-01-09 20:15:00







Ce mois-ci les Prog’amateurs, les bénévoles du cinéma Les Cinéastes, proposent une rétrospective de 8 courts métrages réalisés entre 2012 et aujourd’hui par les élèves de la CHAC (Classe aménagée cinéma) du Collège Costa-Gavras. Le débat organisé à l’issue de la projection sera l’occasion de mettre en perspective le travail de ces cinéastes en herbe et de leur encadrant.

Liste des courts-métrages

– 168 jours

– Fan de la flèche brisée

– Fin de voyage

– Fuyez, vous êtes filmés

– Hubert

– L’âme perdue

– L’île au trésor

– Made in China. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Prog’amateurs, volunteers from Les Cinéastes cinema, are offering a new screening: a program of 8 short films made between 2012 and today by students from Collège Costa-Gavras. Debate following the screening.

