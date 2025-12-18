Rétrospective de 8 courts métrages Cinéma Les Cinéastes Le Mans
Rétrospective de 8 courts métrages Cinéma Les Cinéastes Le Mans vendredi 9 janvier 2026.
Rétrospective de 8 courts métrages
Tarif : – – 5 EUR
Début : 2026-01-09 20:15:00
2026-01-09
Ce mois-ci les Prog’amateurs, les bénévoles du cinéma Les Cinéastes, proposent une rétrospective de 8 courts métrages réalisés entre 2012 et aujourd’hui par les élèves de la CHAC (Classe aménagée cinéma) du Collège Costa-Gavras. Le débat organisé à l’issue de la projection sera l’occasion de mettre en perspective le travail de ces cinéastes en herbe et de leur encadrant.
Liste des courts-métrages
– 168 jours
– Fan de la flèche brisée
– Fin de voyage
– Fuyez, vous êtes filmés
– Hubert
– L’âme perdue
– L’île au trésor
– Made in China. .
Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
Prog’amateurs, volunteers from Les Cinéastes cinema, are offering a new screening: a program of 8 short films made between 2012 and today by students from Collège Costa-Gavras. Debate following the screening.
