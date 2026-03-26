Rétrospective de cinéma hongrois ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Rétrospective de cinéma hongrois

Du 02/04 au 26/04/2026 tous les jours.

Voir horaires des séances https://www.institut-image.org/. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-02

À l’occasion de la mise en lumière de la Hongrie proposée par la ville d’Aix-en-Provence, l’Institut de l’image mettra à l’honneur les grands cinéastes hongrois.

La rétrospective mettra l’accent sur les réalisatrices hongroises, dont plusieurs films ressortent en copies restaurées (Judit Elek, Márta Mészáros) et qui seront dans l’actualité comme Ildikó Enyedi, et sera aussi l’occasion de rendre hommage au grand cinéaste Belà Tarr, disparu en tout début d’année.

Sans oublier les grands réalisateurs hongrois, Miklós Jancsó et István Szabó. Événement phare entre le 16 et le 19 avril, critiques de cinéma et responsable des archives

hongroises viendront présenter les films et proposer une conférence autour de l’histoire du cinéma hongrois.



Invités

Mathieu Macheret, critique de cinéma (Le Monde).

Joël Chapron, spécialiste des cinématographies d’Europe centrale et orientale, et, plus particulièrement, de celles de l’ex-Union soviétique, interprète et traducteur de russe.

Sophie Sellier, Attachée culturelle Institut Français de Hongrie.

Adrienne Eva Buranyi Directrice du Centre Culturel Hongrois et Conseillère culturelle de l’Ambassade de Hongrie en France.

György Ráduly, directeur des Archives du film au sein de l’Institut national, où il pilote le projet de développement et de modernisation de l’institution, directeur de la Division de préservation du film et de technologie et responsable de la modernisation du NFI FilmLab. Il est fondateur et directeur du Budapest Classics Film Marathon et Vice-Secrétaire Générale de la FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film).



L’Institut de l’image est une association créée en 1985, qui élabore une programmation destinée à revisiter l’Histoire du cinéma, principalement sous forme de cycles thématiques ou de rétrospectives. Ces programmes sont destinés à tous les publics curieux de (re)découvrir le cinéma, qu’il s’agisse des grands classiques, des cinémas étrangers, des cinémas d’avant- garde, ou encore des grands auteurs contemporains. Dans cette perspective, l’Institut de l’image travaille avec de nombreux partenaires, et plusieurs festivals (festival Tous Courts, Rencontres du 9e Art, Image de ville…). Par ailleurs, l’Institut de l’Image développe, tout au long de l’année, une importante activité pédagogique en direction du jeune public. L’association est l’un des trois piliers du Pôle Régional d’Education Artistique en P.A.C.A. et assure la coordination régionale du dispositif Passeurs d’images.



ATTENTION !

En raison de la fermeture d’une partie des bâtiments de la bibliothèque Méjanes pour travaux, les projections ont lieu actuellement à l’amphithéâtre de l’École Supérieure d’art

d’Aix-en-Provence Félix Ciccolini. .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Institut de l?image will be spotlighting the great Hungarian filmmakers as part of the Aix-en-Provence city?s celebration of Hungary.

L’événement Rétrospective de cinéma hongrois Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence