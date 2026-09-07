Rétrospective de la photographie, Centre culturel, Bully

Informations pratiques

Rétrospective de la photographie Samedi 19 septembre, 09h30 Centre culturel Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition consacrée à la photographie au Centre Culturel

De 9 h 30 à 17 h – en continu

Venez découvrir :

• une collection d’appareils photo, des plus anciens aux technologies les plus récentes ;

• différents supports photographiques (plaques, pellicules, diapositives, négatifs…) accompagnés de leurs explications ;

• une série de portraits de nos ancêtres, réalisés à l’occasion d’événements familiaux et festifs ;

• une collection d’anciennes cartes postales de Bully et de photographies des principaux monuments du village ;

• un film retraçant quelques moments marquants de la vie bullyloise au cours du XXᵉ siècle.

Exposition réalisée en partenariat avec le Club Photo, le Club Bon Accueil et la Bibliothèque

Centre culturel place des terreaux 69210 BULLY Bully 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition consacrée à la photographie au Centre Culturel

Domaine public