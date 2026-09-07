Rétrospective de la photographie, Centre culturel, Bully
samedi 19 septembre 2026 · Centre culturel · Bully
Informations pratiques
Rétrospective de la photographie Samedi 19 septembre, 09h30 Centre culturel Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Exposition consacrée à la photographie au Centre Culturel
De 9 h 30 à 17 h – en continu
Venez découvrir :
• une collection d’appareils photo, des plus anciens aux technologies les plus récentes ;
• différents supports photographiques (plaques, pellicules, diapositives, négatifs…) accompagnés de leurs explications ;
• une série de portraits de nos ancêtres, réalisés à l’occasion d’événements familiaux et festifs ;
• une collection d’anciennes cartes postales de Bully et de photographies des principaux monuments du village ;
• un film retraçant quelques moments marquants de la vie bullyloise au cours du XXᵉ siècle.
Exposition réalisée en partenariat avec le Club Photo, le Club Bon Accueil et la Bibliothèque
Centre culturel place des terreaux 69210 BULLY Bully 69210 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition consacrée à la photographie au Centre Culturel
Domaine public