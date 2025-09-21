Rétrospective de la vie de Danton Château Arcis-sur-Aube

Rétrospective de la vie de Danton Dimanche 21 septembre, 15h00 Château Aube

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Du jeune Georges, qui tète au pis des vaches lorsqu’il est enfant à Arcis-sur-Aube, au conventionnel qui joue un grand rôle durant la Révolution française de 1789. La participation d’acteurs au milieu du public rend cette représentation très vivante. On y rencontre des personnages, tels que Robespierre, Olympe de Gouges et tous ceux qui participent à la rédaction des cahiers de doléances sur le territoire d’Arcis-sur-Aube. Au son d’un tambour, découvrez les acteurs de cette période.

Château 1 place Héros d’Arcis, 10700 Arcis-sur-Aube Arcis-sur-Aube 10700 Aube Grand Est 06 64 70 65 00 La forteresse médiévale, implantée sur le léger promontoire où s’élève le château actuel, commandait le passage de l’Aube. D’après une pièce d’archives de 1667, elle possédait donjon et maison forte, « beaux et somptueux édifices fermés de murailles, grands fossés alentour… ». Incendiée au XVIᵉ siècle, lors des guerres de Religion, il en subsiste les restes des deux tours découronnées qui encadrent le portail d’entrée.

Pierre Grassin, qui acheta vers 1717 la terre d’Arcis, exerçait la charge de directeur des Monnaies de France. Quatre ans plus tard, dit-on, il fit construire le château actuel, qui abrite aujourd’hui la mairie. Élevée sur le côté d’un grand parc, plus vaste que celui d’aujourd’hui, cette demeure en pierre claire, double en profondeur, offre des façades limitées à un rez-de-chaussée, mais possède un étage ménagé sous un grand comble à la Mansart. Son élégance tient à ses proportions et à la présence des masques sculptés qui ornent les clés des trois fenêtres du grand salon, du côté de la rivière. Parking à proximité, accès à toutes les personnes.

