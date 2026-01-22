Rétrospective des 20 ans de Briance Couleurs Salle des fêtes Glanges

Rétrospective des 20 ans de Briance Couleurs Salle des fêtes Glanges samedi 31 janvier 2026.

Salle des fêtes Le bourg Glanges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-31
fin : 2026-02-01

2026-01-31 2026-02-01

Briance couleurs a 20 ans et propose une exposition avec une rétrospective.   .

Salle des fêtes Le bourg Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 79 30 75 

