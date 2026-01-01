Rétrospective des JO 2024 Sancerre
Rétrospective des JO 2024 Sancerre vendredi 30 janvier 2026.
Rétrospective des JO 2024
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
A ne pas manquer pour les passionnés de sport!
Rétrospective des JO 2024 en immersion dans les coulisses de la grand-messe sportive…
Entre hommages aux athlètes, secrets d’organisation et témoignages, plongez dans ce documentaire époustouflant avec une perspective inédite les toits de Paris…
5€ adulte, 3€ -18 ans.
5€ adulte, 3€ -18 ans.
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr
English :
Not to be missed by sports fans!
