Rétrospective en photos, Rue du Stade Plougonvelin
Rétrospective en photos, Rue du Stade Plougonvelin vendredi 9 janvier 2026.
Rétrospective en photos
Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-01-09
Une rétrospective en photos des dernières saisons culturelles par la photographe Catherine Moal.
A travers cette rétrospective, revivez les spectacles, pièces, concerts qui ont marqué les dernières saisons culturelles de l’Espace Kéraudy.
Une célébration de la beauté visuelle mise à l’intention du public, qui se glissera volontiers d’une photographie à l’autre, à travers des instants de poésie chers au photographe. Afin de capter cette poésie, Catherine Moal se focalise sur le geste, l’expression, l’émotion artistique… .
Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 00 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rétrospective en photos
L’événement Rétrospective en photos Plougonvelin a été mis à jour le 2025-12-23 par OT IROISE BRETAGNE