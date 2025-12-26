Rétrospective en photos, Rue du Stade Plougonvelin

Rétrospective en photos

Une rétrospective en photos des dernières saisons culturelles par la photographe Catherine Moal.

A travers cette rétrospective, revivez les spectacles, pièces, concerts qui ont marqué les dernières saisons culturelles de l’Espace Kéraudy.

Une célébration de la beauté visuelle mise à l’intention du public, qui se glissera volontiers d’une photographie à l’autre, à travers des instants de poésie chers au photographe. Afin de capter cette poésie, Catherine Moal se focalise sur le geste, l’expression, l’émotion artistique… .

