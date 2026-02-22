RÉTROSPECTIVE Exposition SACRÉes NaNas by Lou à Reims Expo humaniste Droit des femmes lutte contre violence faites aux femme 8 Mars Espace Erlon Reims

RÉTROSPECTIVE Exposition SACRÉes NaNas by Lou à Reims Expo humaniste Droit des femmes lutte contre violence faites aux femme 8 Mars

3 opus 1 exposition 1 mois pour ne plus détourner le regard

Depuis 2022, SACRÉes NaNas est un projet artistique engagé qui met en lumière les femmes effacées de l’Histoire, les femmes abîmées par les violences, les femmes debout, résistantes, vivantes.

Depuis le début de cette exposition en 2022, le climat s’est aggravé. La parole masculiniste s’est banalisée.

Les droits des femmes reculent dans plusieurs pays. Les violences, elles, ne reculent pas.

Il faut maintenir la lumière.

Pour la première fois, du 5 mars au 4 avril, les 3 opus sont réunis dans une rétrospective complète, Espace Erlon, au cœur de Reims.

Une exposition engagée, artistique, humaniste et pédagogique avec des peintures, sculptures, installations… colorées, lumineuses, vibrantes… qui parlent de viol, de violences, de féminicides, de disparitions, de résistance, de résilience, d’héroïnes ordinaires…

Parce que l’injustice ne disparaît pas quand on détourne le regard.

Parce que l’art peut dire l’indicible autrement.

Parce que l’égalité ne se construira pas contre les hommes, mais avec eux.

– Vernissage Jeudi 5 mars dans le cadre du Pop Women Festival

Un moment pour découvrir les œuvres, échanger, débattre, questionner, ressentir.

Pas besoin de “s’y connaître en art”. Juste d’être curieux·se et ouvert·e.

[Avec la participation exceptionnelle de Lucie Joy

Artiste chanteuse et slameuse originaire de Reims, elle mêle slam, poésie et chanson engagée avec une énergie brute et sensible pour réveiller les consciences et questionner nos urgences collectives.

Vice-championne de France de slam, elle tourne intensément et a sorti l’EP Le Souffle des vivants, où texte et mélodie s’entrelacent pour parler de vie, d’engagement et de résilience.

Sur scène, elle est autant émotive que percutante, mettant la parole au centre de son art et créant une connexion directe avec le public.

[La présence de Rose Association (Association R.O.S.E Tinqueux)

Association locale basée à Tinqueux près de Reims, R.O.S.E (Réseau, Orientation, Soutien, Écoute) accompagne et soutient les femmes dans leurs parcours de vie, particulièrement celles victimes de violences ou en situation de vulnérabilité.

Elle offre écoute bienveillante, orientation pratique et soutien concret (administratif, juridique, médical), sans jugement et avec empathie.

L’association organise aussi des cercles de parole et ateliers pour permettre aux femmes de se reconstruire, s’exprimer et retrouver leur force intérieure.

[ La présence de l’association Dromadaire Blanc

Association de solidarité internationale qui aide les populations vulnérables, principalement à Djibouti et dans la Corne de l’Afrique, à accéder à l’eau, à la nourriture, à l’éducation et à l’autonomie et lutte contre l’excision.

Elle œuvre pour les droits fondamentaux et l’égalité entre les hommes et les femmes dans des contextes de précarité profonde, et mène projets et actions solidaires à long terme.

En France, l’association participe à des conférences, sensibilisations et événements culturels pour porter des voix souvent ignorées et susciter l’engagement solidaire.

http://www.dromadaireblanc.org/ .

Espace Erlon 53 Place Drouet d'Erlon Reims 51100 Marne Grand Est

