Rétrospective Francis Ford Coppola Avallon

Rétrospective Francis Ford Coppola

cinéma le Vauban Avallon Yonne

Du 29 janvier au 26 février 2026, le cinéma Le Vauban d’Avallon et Pathé Film vous proposent une rétrospective des grands standards

de Francis Ford Coppola, les jeudis soirs pendant 5 semaines, au tarif unique de 6 € la séance. .

cinéma le Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

