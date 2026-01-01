Rétrospective Francis Ford Coppola Avallon
Rétrospective Francis Ford Coppola Avallon jeudi 29 janvier 2026.
Rétrospective Francis Ford Coppola
cinéma le Vauban Avallon Yonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 20:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-01-29
Du 29 janvier au 26 février 2026, le cinéma Le Vauban d’Avallon et Pathé Film vous proposent une rétrospective des grands standards
de Francis Ford Coppola, les jeudis soirs pendant 5 semaines, au tarif unique de 6 € la séance. .
cinéma le Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rétrospective Francis Ford Coppola
L’événement Rétrospective Francis Ford Coppola Avallon a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Grand Vézelay