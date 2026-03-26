RÉTROSPECTIVE GASTON ARNAL

2 Boulevard Jean Jaurès Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-04-16

Rétrospective Gaston Arnal quand la science façonne l’art

Une rétrospective à ne pas manquer, révélant un artiste au parcours riche et inspirant: Gaston Arnal 1933- 2024

Découvrez le parcours singulier de cet artiste, marqué dès l’âge de 14 ans par sa rencontre avec le sculpteur Paul Dardé. Sur ses conseils, il se forme aux Beaux-Arts de Montpellier, obtient le CAPES d’Arts plastiques et enseigne le dessin dans les lycées de l’Hérault. Après un doctorat en préhistoire, il rejoint en 1972 le Centre National de la Recherche Scientifique comme chercheur en archéologie, tout en poursuivant sa pratique artistique. .

2 Boulevard Jean Jaurès Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 046788033 fmironneau@gmail.com

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English : RÉTROSPECTIVE GASTON ARNAL

Gaston Arnal retrospective: when science shapes art

L’événement RÉTROSPECTIVE GASTON ARNAL Lodève a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC