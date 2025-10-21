Rétrospective Isao Takahata à la MCJP La Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Rétrospective Isao Takahata à la MCJP La Maison de la culture du Japon à Paris Paris mardi 21 octobre 2025.

Programmation :

Mardi 21 octobre

14h Le Roi et l’Oiseau (VF)

17h Ken, l’enfant-loup + Gauche le violoncelliste (VOSTF)

19h30 Lupin III + Heidi + Marco (VOSTF)

Mercredi 22 octobre

14h Horus, prince du soleil (VF)

17h Anne… la maison aux pignons verts (VOSTF)

19h30 Le Tombeau des lucioles (VOSTF)

Jeudi 23 octobre

14h Panda Petit Panda + Panda Petit Panda :

Le Cirque sous la pluie (VF)

17h Souvenirs goutte à goutte (VOSTF)

19h30 Kié, la petite peste (VOSTF)

Vendredi 24 octobre

14h Pompoko (VF)

17h Mes voisins les Yamada (VOSTF)

19h30 L’Histoire des canaux de Yanagawa (VOSTF)

Samedi 25 octobre

14h Le Conte de la princesse Kaguya (VOSTF)

17h Hayao Miyazaki et le Héron (VOSTF)

19h30 Le Garçon et le Héron (VOSTF)

Mardi 28 octobre

14h Pompoko (VF)

17h Horus, prince du soleil (VOSTF)

19h30 Souvenirs goutte à goutte (VOSTF)

Mercredi 29 octobre

14h Panda Petit Panda + Panda Petit Panda : Le Cirque sous la pluie (VF)

17h Ken, l’enfant-loup + Gauche le violoncelliste (VOSTF)

19h30 Pompoko (VOSTF)

Jeudi 30 octobre

14h Horus, prince du soleil (VF)

17h La Tortue rouge (Film sans paroles)

19h30 Mes voisins les Yamada (VOSTF)

Vendredi 31 octobre

14h Le Roi et l’Oiseau (VF)

17h Kié, la petite peste (VOSTF)

À l’occasion de l’exposition Isao Takahata – Pionnier du dessin animé moderne, de l’après-guerre au Studio Ghibli, nous vous proposons grâce à cette rétrospective de rédécouvrir ses longs-métrages, des épisodes de séries télévisées remarquables et des documentaires. Plusieurs oeuvres présentées à l’occasion de cette rétrospective – qui se poursuivra le trimestre prochain – sont inédites en France.

Du mardi 21 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

payant

Tarif 6 € / réduit et adhérent 3 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-21T02:00:00+02:00

fin : 2025-11-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

La Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/retrospective-isao-takahata