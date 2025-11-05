Rétrospective Patrice Chéreau Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Rétrospective Patrice Chéreau

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 20:30:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-11-05

Retrouvez du 5 novembre au 9 décembre, une rétrospective consacrée à Patrice Chéreau, au cinéma Les Cinéastes. Au programme Judith Therpauve (1978), L’homme blessé (1983), Hôtel de France (1987), Ceux qui m’aiment prendront le train (1998) et Gabrielle (2005).

Retrouvez du 5 novembre au 9 décembre, une rétrospective consacrée à Patrice Chéreau, au cinéma Les Cinéastes.

Metteur en scène, scénariste et acteur, Patrice Chéreau signe son premier long-métrage à trente ans (La Chair de l’orchidée, 1974). Puis, devenu entre temps une figure incontournable du spectacle vivant européen, Chéreau offre à Simone Signoret l’un de ses derniers grands rôles avec Judith Therpauve (1978).

L’école du Théâtre des Amandiers de Nanterre qu’il dirige est le creuset où se trouve et s’affirme une partie de la troupe qui lui sera fidèle. Par la suite, sa collaboration avec Hervé Guibert s’accomplit dans L’Homme blessé (1983). C’est aussi dès cette période qu’il commence à préparer sa célèbre fresque sur le massacre de la Saint Barthélémy, La Reine Margot (Prix du Jury à Cannes en 1994). Puis viendront le coup d’éclat de Ceux qui m’aiment prendront le train (1998), et ses dernières œuvres Intimité, Son frère, Gabrielle, Persécution.

PROGRAMMATION

Du 5 au 11 novembre Judith Therpauve (1978)

Du 12 au 18 novembre L’homme blessé (1983)

Du 19 au 25 novembre Hôtel de France (1987)

Du 26 nov. au 2 décembre Ceux qui m’aiment prendront le train (1998)

Du 3 au 9 décembre Gabrielle (2005) .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

From November 5 to December 9, Les Cinéastes presents a retrospective of Patrice Chéreau’s work. On the program: Judith Therpauve (1978), L’homme blessé (1983), Hôtel de France (1987), Ceux qui m’aiment prendront le train (1998) and Gabrielle (2005).

German :

Vom 5. November bis zum 9. Dezember findet im Kino Les Cinéastes eine Retrospektive statt, die Patrice Chéreau gewidmet ist. Auf dem Programm stehen: Judith Therpauve (1978), L’homme blessé (1983), Hôtel de France (1987), Ceux qui m’aiment prendront le train (1998) und Gabrielle (2005).

Italiano :

Dal 5 novembre al 9 dicembre, Les Cinéastes propone una retrospettiva dei film di Patrice Chéreau. In programma: Judith Therpauve (1978), L’homme blessé (1983), Hôtel de France (1987), Ceux qui m’aiment prendront le train (1998) e Gabrielle (2005).

Espanol :

Del 5 de noviembre al 9 de diciembre, Les Cinéastes organiza una retrospectiva de las películas de Patrice Chéreau. En el programa: Judith Therpauve (1978), L’homme blessé (1983), Hôtel de France (1987), Ceux qui m’aiment prendront le train (1998) y Gabrielle (2005).

L’événement Rétrospective Patrice Chéreau Le Mans a été mis à jour le 2025-10-16 par CDT72