Rétrospective photos de l’APVP Saint-Sulpice-le-Guérétois

Rétrospective photos de l’APVP Saint-Sulpice-le-Guérétois vendredi 14 novembre 2025.

Rétrospective photos de l’APVP

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Rétrospective photos des manifestations organisées par l’APVP.

Planches mixtes à partager 5€/personne.

En présence de Mmes Potin et Ragot.

Sur réservation 06 69 59 77 78 .

Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine mathnada@orange.fr

English : Rétrospective photos de l’APVP

German : Rétrospective photos de l’APVP

Italiano :

Espanol : Rétrospective photos de l’APVP

L’événement Rétrospective photos de l’APVP Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Grand Guéret