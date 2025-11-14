Rétrospective photos de l’APVP Saint-Sulpice-le-Guérétois
Salle André Bourliaud Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Rétrospective photos des manifestations organisées par l’APVP.
Planches mixtes à partager 5€/personne.
En présence de Mmes Potin et Ragot.
Sur réservation 06 69 59 77 78 .
mathnada@orange.fr
