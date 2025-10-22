Rétrospective Raymond Depardon Citoyen Lux Scène Nationale Valence

Rétrospective Raymond Depardon Citoyen Lux Scène Nationale Valence mercredi 22 octobre 2025.

Rétrospective Raymond Depardon Citoyen

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-31

2025-10-22

Premier volet de la rétrospective que LUX consacre au cinéaste Raymond Depardon

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 pierre.magne@lux-valence.com

English :

First part of LUX’s retrospective on filmmaker Raymond Depardon

German :

Erster Teil der Retrospektive, die LUX dem Filmemacher Raymond Depardon widmet

Italiano :

Prima parte della retrospettiva LUX sul regista Raymond Depardon

Espanol :

Primera parte de la retrospectiva de LUX sobre el cineasta Raymond Depardon

