Rétrospective Saint-Amand-en-Puisaye jeudi 13 novembre 2025.
Salle Mazarin Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-13 19:00:00
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Entre avenir et tradition, avec Caroline Nussbaumer, Camille Ferry (potiers La Borne) et Julien Marteau (marinier de Loire).
Conférence, projection, discussion, exposition et pot de l’amitié sur Gabarre Toute ! .
Salle Mazarin Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté sylvie.ayel@orange.fr
