Retrouver Prévert Bourgueil

Retrouver Prévert

2 Avenue le Jouteux Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 16:00:00

fin : 2026-02-21 17:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Mais lequel ? Peut-être celui un peu méconnu, sombre et délicat, sarcastique parfois, mais ne perdant jamais l'occasion d'exprimer sa révolte contre un monde où si souvent la misère voisine avec l'injustice de ceux qui ont Une façon de regarder sans rien voir/ une façon de faire semblant…

Mais lequel ? Peut-être celui un peu méconnu, sombre et délicat, sarcastique parfois, mais ne perdant jamais l’occasion d’exprimer sa révolte contre un monde où si souvent la misère voisine avec l’injustice de ceux qui ont Une façon de regarder sans rien voir/ une façon de faire semblant de regarder/ semblant de voir . Il y a évidemment l’amitié, l’amour, cet amour si fragile…si tendre… , que Prévert ne cesse d’interroger à travers ses illuminations, ses renoncements, ses revirements. L’amour comme une exigence face aux désordres des hommes et du monde. Un homme seul s’avance vers vous, il porte en lui tous les mots du poète et viens vous les offrir dans le plus grand dénuement d’un plateau vide. 16 .

2 Avenue le Jouteux Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 68 77 50 46 contact@abbaye-bourgueil.fr

English :

But which one? Perhaps the little-known one, dark and delicate, sometimes sarcastic, but never losing the opportunity to express his revolt against a world where so often misery stands side by side with the injustice of those who have: A way of looking without seeing anything/ a way of pretending…

